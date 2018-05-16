والي الخرطوم :توفير أكثر من مليون كرتونة فرحة صائم لدعم الفقراء والمساكين بولاية الخرطوم

الخرطوم 16-5-2018م (سونا) - أعلن الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين والي ولاية الخرطوم عن توفير الولاية لاكثر من مليون كرتونة فرحة صائم لدعم الفقراء والمساكين بولاية الخرطوم، مبيناً أنه تكامل في توفيرها بين الجهدين الرسمي والشعبي بالولاية.

وقال الوالي لدى مخاطبته اليوم المؤتمر الصحفي الخاص باستعدادات ولاية الخرطوم لشهر رمضان المعظم 1439 بأمانة حكومة الولاية إن الخرطوم سينتظم بها 149 الف إفطار تم التوجيه بإقامتها في الأحياء - المساجد - الساحات العامة - داخليات الطلاب - لمرافقي المرضى في المستشفيات - وفي شارات المرور. واوضح الوالي أن عدد المساجد التي تصلي التراويح بجزء كامل ارتفع عددها هذا العام لتبلغ 1620 مسجد بدلا عن 1020 مسجد العام السابق بزيادة ستمائة مسجد، مؤكدا صيانة 1973 مسجد بالولاية في إطار برنامج حسن استقبال شهر رمضان .

وأضاف والي ولاية الخرطوم أنه تم توفير الولاية لتمويل في حدود 280 مليون جنيه كمال دوار لتوفير 32 سلعة أساسية مع إمكانية وصول المبلغ إلى مليار جنيه في حالة الشراء أربع مرات لحاجيات المواطنين في شهر رمضان، مبيناً أنه تم توزيع هذه السلع لمواطني الولاية في 312 منفذ (192 موقع للسلع و120 موقع لتوزيع الغاز) إلى جانب 6 مليارات جنيه قيمة الإنفاق الشعبي الذي تم رصده حتى الآن لتوفير حاجيات رمضان.

وجدد الفريق أول ركن مهندس عبدالرحيم محمد حسين التأكيد على حرص الولاية على استقرار وديمومة خدمات المياه والكهرباء والوقود والغاز خلال شهر رمضان المعظم بعد أن قاربت صيانة مصفاة الجيلي على نهايتها، معلناً توفر الخبز بنفس أسعاره واوزانه المعمول بها وان موقف مخزون الدقيق بالولاية مطمئن.

ودعا والي ولاية الخرطوم لاستغلال أجواء شهر رمضان المعظم لتحقيق مزيد من الوفاق الوطني والالتفاف حول رايات الوطن والدعاء لوطننا بالسلام و دوام الاستقرار و أن تكلل المساعي برفع اسمه كلياً من قائمة الدول الراعية للإرهاب وان تتحقق الوحدة لأهل القبلة في كافة أنحاء العالم الإسلامي، مبيناً أن الأمة مهددة في وجودها و ليس في حدودها .

هذا وشرف المؤتمر الصحفي بالحضور وزراء ولاية الخرطوم والمعتمدون والمهتمون بالشأن الدعوي والاقتصادي وجمع من الصحفيين والإعلاميين وكتاب الأعمدة ونشطاء الأسافير.

