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البرلمان يحيل بيان وزارة الشباب والرياضة للجنة المختصة

التاريخ : 16-05-2018 - 06:36:00 مساءً
الخرطوم 16-6-2018م (سونا) - أحال المجلس الوطني في جلسته اليوم برئاسة الدكتورة بدرية سليمان عباس نائب رئيس المجلس، بيان وزارة الشباب والرياضة حول أداء الوزارة للنصف الثاني من العام 2017 والربع الأول من العام 2018 ، قدمته رئيس قطاع التنمية الاجتماعية بمجلس الوزراء البروفيسور سمية أبو كشوة.
وأكد بيان وزارة الشباب والرياضة جهود الوزارة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والرقي بالشباب والرياضة والوقوف على بعض القضايا الاستراتيجية بالدولة والتي تعيق الشباب عن مواصلة جهودهم في تنمية البلاد ووضع الحلول المناسبة لهذه القضايا.
واشار البيان لاهتمام الوزارة بإنفاذ ما تبقى من مشروعاتها المستهدفة في الخطة الاستراتيجية الثالثة، وأضاف أنه من أولوياتها مواصلة العمل في تتفيذ مخرجات الحوار الوطني وموجهات برنامج إصلاح الدولة وتكملة إنشاء المدينة الرياضية في المرحلة الثانية بجانب مواصلة العمل في مشروع عاصمة الشباب السوداني بمدن الولايات المختلفة.

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