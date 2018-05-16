وزير الثقافة يؤكد الاهتمام بالإصلاح وترقية السلوك المجتمعي

الخرطوم 16-5-2018 (سونا) - أكد وزير الثقافة الطيب حسن بدوي أن الوزارة تولي الإصلاح وترقية السلوك المجتمعي بالتوعية والتثقيف أولوية قصوى .

واستعرض الوزير في بيانه أمام المجلس الوطني في جلسته اليوم برئاسة الدكتورة بدرية سليمان عباس نائب رئيس المجلس حول أداء الوزارة للنصف الثاني من العام 2017 والربع الأول من العام 2018 ، الإنجازات والتي حوت تغيير وتحقيق التنمية المتوازنة بشقيها الاجتماعي و الاقتصادي .

وأشار بدوي إلى الحراك الثقافي المتميز في مجالات تعزيز الهوية السودانية الجامعة وثقافة السلام والتنوع الثقافي، إضافة إلى إكمال وتشغيل المنشآت الثقافية والتراثية، منوها إلى جهود الوزارة في العمل على ترسيخ الوحدة الوطنية، وتطرق للتنسيق المحكم مع ولايات السودان المختلفة في هذا الشأن، مطالباً البرلمان بزيادة الدعم اللازم لمشروع ثقافة الحوار الوطني خاصة قضايا السلام الذي يستهدف الإرهاب والتطرف، مؤكداً الاهتمام بمخرجات الحوار الوطني خاصة قضايا السلام والتأكيد على إنشاء المكتبة الوطنية.

وطالب أعضاء المجلس الوطني بأهمية دعم وزارة الثقافة لإبراز العمل الحضاري والثقافي في السودان وضرورة تعزيز ثقافة السلام ، داعين لإنفاذ البروتوكولات الموقعة مع الدول الصديقة والشقيقة في الشأن الثقافي و الاستفادة منها والاستعجال بقيام المكتبة الوطنية .

