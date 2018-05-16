د.فيصل يدعو الوزراء والولاة الجدد إلى الاهتمام بمعاش الناس وتطوير الاقتصاد وزيادة الإنتاج

الخرطوم 16-5-2018م (سونا) - التقى د. فيصل حسن إبراهيم، مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني لشؤون الحزب بالمركز العام للحزب، اليوم، بالولاة والوزراء ووزراء الدولة الجدد، وذلك عقب أدائهم القسم أمام رئيس الجمهورية ، حيث حضر اللقاء السادة رؤساء قطاعات الحزب وعدد من أمناء الأمانات .

ووجه د. فيصل قيادات الجهاز التنفيذي الجدد أن يضعوا أمر معاش الناس وتطوير الاقتصاد وزيادة الإنتاج والإنتاجية في مقدمة أولوياتهم التنفيذية كل في موقعه والحرص علي أن يعمل الجهاز التنفيذي للدولة في تناغم وتواصل والعمل بجد وإخلاص على مستويات الحكم المختلفة بين كل الإدارات والأجهزة.

وأشارت مولانا نعمات الحويرص وزير الدولة بالعدل التي تحدثت إنابة عن الوزراء ووزراء الدولة الجدد إلى أن اللقاء ركز على أهمية التناغم بين الأجهزة التنفيذية لتحقيق النجاحات المطلوبة في المرحلة القادمة .

وقالت إنهم في وزارة العدل يقع عليهم عبء كبير في تنظيم العمل القانوني وموءامة القوانين ومراجعتها وإصدار القوانين اللازمة لتنفيذ بعض المشروعات المهمة . وقالت إن الوزارات الأخرى وجهت بالعمل الجاد كل في مجاله لتحقيق غاية مهمة جدا وهي تخفيف الضغوط وبث الأمل ليسير السودان في المرحلة القادمة بصورة أفضل وتتحقق الأهداف المرجوة من التعديل الوزاري .

من جانبه قال الاستاذ حسين يس أبو سروال والي ولاية غرب دارفور الذي صرح ممثلا لولاة الولايات الجدد عقب لقائهم بنائب رئيس الحزب ، قال إنهم بعد الاستماع لتوجيهات مساعد رئيس الجمهورية أكدوا أنهم سيذهبون إلى ولاياتهم خداما للناس وليسوا حكاما ويُعملون الشورى مع الاهتمام بقضايا الاقتصاد ومعاش الناس وزيادة الإنتاج والإنتاجية .

وأكد أبو سروال أنهم سيمضون قدما في إنفاذ مخرجات الحوار الوطني لخلق توافق سياسي بالولايات، وقال ( نحن نؤكد أن أولى أولويات الولاة الذين تم تكليفهم ومن جددت فيهم الثقة سيولون الاهتمام بأمر الاقتصاد وتهيئة البيئة للمواطن ليتمتع بالخدمات الأساسية المهمة باعتبارها المشكل الأساسي لمعاش الناس)، وأشار يس إلى أنه لا يمكن الخروج من الضائقة الاقتصادية إلا بتوجيه جميع الطاقات نحو الإنتاج والإنتاجية، مؤكدا أنهم سيعملون بكل اهتمام وجد لإنجاح الموسم الزراعي خاصة بالولايات الزراعية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحويل المواطنين من مستهلكين إلى منتجين.

