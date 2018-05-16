الخارجية تدين المذبحة التي ارتكبها الكيان الاسرائيلي في قطاع غزة

الخرطوم 16-5-2018م (سونا) - ادانت وزارة الخارجية المذبحة التي ارتكبتها سلطات الكيان الاسرائيلي في قطاع غزة بحق عشرات المدنيين الفلسطينيين بالتزامن مع الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية وافتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة .

واكدت الخارجية فى بيان لها مجدداً رفض السودان بشكل قاطع المساس بالوضع القانوني والسياسى لهذه المدينة المقدسة مهبط الديانات .

و في ما يلي تورد "سونا" نص البيان :



تدين وزارة الخارجية بأقوي العبارات المذبحة التي إرتكبتها سلطات الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة بحق عشرات المدنيين الفلسطينيين بالتزامن مع الذكري السبعين للنكبة الفلسطينية وافتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة وهو الإجراء الذي شكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ، وتعدياً سافراً علي حقوق الشعب الفلسطيني.

يمثل هذا الإجراء استفزازاً للإنسانية وجميع أهل الديانات ويشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين ،وإجهاضاً لكافة مباحثات التسوية السلمية وفي مقدمتها إتفاقية أوسلو .

وتؤكد وزارة الخارجية مجدداً رفض السودان بشكل قاطع المساس بالوضع القانوني والسياسى لهذه المدينة المقدسة مهبط الديانات .

والسودان اذ يترحم علي الشهداء الأبرار ، يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته تجاه توفير الحماية الكاملة لأبناء الشعب الفلسطيني الأعزل ،كما يؤكد مجدداً تضامنه الثابت مع الشعب الفلسطينى الشقيق فى قضيته العادلة وحقه الشرعى فى إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .



