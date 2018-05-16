وفد وزراء خارجية ايقاد يلتقي د. رياك مشار بجنوب إفريقيا

الخرطوم 16-5-2018 (سونا) -



في إطار تفعيل دور الإيقاد في استنباط حلول للازمة السياسية والحرب بجنوب السودان التقي وفد من وزراء خارجية بعض دول الإيقاد بالدكتور رياك مشار وذلك بالعاصمة الجنوب أفريقية.



رأست المجموعة وزيرة الدولة بالخارجية الاثيوبية التي ترأس بلادها الدورة الحالية للإيقاد والي جانبها وزير الدولة بالصومال ووزير الدولة بكينيا والسفير محمد الحسن ابراهيم سفير السودان ببريتوريا ممثلا لوزير الدولة محمد عبد الله ادريس الذي اقتضت ضرورة مشاركته في اجتماعات سد النهضة مغادرته بريتوريا الي العاصمة الاثيوبية اديس أبابا .

جرى النقاش مع الدكتور مشار في أجواء ودية حول مجريات المفاوضات في جولاتها السابقة بينهم وحكومة الرئيس سلفاكير ومشاركة جميع فصائل المعارضة وشكروه علي تواصل مجموعته في الجلسات، آملين أن يتواصل ذلك خلال الاجتماعات التي ستعقد في السابع عشر من هذا الشهر في اديس أبابا.



من جانبه قدم الدكتور مشار افكاراً حول هياكل مؤسسة الحكومة والبرلمان بشقيه وعدد الولايات والمقاطعات المشكلة لها.



تطرق اللقاء كذلك للقرار الصادر عن مجلس وزراء الإيقاد والذي قضى بإتاحة الفرصة للدكتور مشار ليقيم في بلد اقرب الي الجنوب وخارج منطقة دول الإيقاد حيث قدم الوفد شرحاً للقرار. وأوضح للدكتور مشار ان الاجتماع أراد ان يستمع الى رؤيته واختياره للبلد الذي يفضّل ان يقيم فيه وفقاً للقرار .



من جانبه عبر دكتور مشار عن رغبته في أن يكون حراً في حركته واختياره دون قيد او شرط مفضلا الاستمرار في إقامته بجنوب افريقيا رغم عدم قدرته علي التحرك او التواصل انتظارا لحصوله علي قرار أفضل من المطروح.



هذا وسيقوم الوزراء برفع نتائج الاجتماع للمجلس الوزاري ولقادة دول الإيقاد في دورته القادمة.