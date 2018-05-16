الساعة الآن اليوم آخر تحديث 10:02:00 PM

أخبار محلية - سياسية

وفد وزراء خارجية ايقاد يلتقي د. رياك مشار بجنوب إفريقيا

التاريخ : 16-05-2018 - 07:38:00 مساءً
الخرطوم 16-5-2018 (سونا) -

في إطار تفعيل دور الإيقاد في استنباط حلول للازمة السياسية والحرب بجنوب السودان التقي وفد من وزراء خارجية بعض دول الإيقاد بالدكتور رياك مشار وذلك بالعاصمة الجنوب أفريقية.

رأست المجموعة وزيرة الدولة بالخارجية الاثيوبية التي ترأس بلادها الدورة الحالية للإيقاد والي جانبها وزير الدولة بالصومال ووزير الدولة بكينيا والسفير محمد الحسن ابراهيم سفير السودان ببريتوريا ممثلا لوزير الدولة محمد عبد الله ادريس الذي اقتضت ضرورة مشاركته في اجتماعات سد النهضة مغادرته بريتوريا الي العاصمة الاثيوبية اديس أبابا .
جرى النقاش مع الدكتور مشار في أجواء ودية حول مجريات المفاوضات في جولاتها السابقة بينهم وحكومة الرئيس سلفاكير ومشاركة جميع فصائل المعارضة وشكروه علي تواصل مجموعته في الجلسات، آملين أن يتواصل ذلك خلال الاجتماعات التي ستعقد في السابع عشر من هذا الشهر في اديس أبابا.

من جانبه قدم الدكتور مشار افكاراً حول هياكل مؤسسة الحكومة والبرلمان بشقيه وعدد الولايات والمقاطعات المشكلة لها.

تطرق اللقاء كذلك للقرار الصادر عن مجلس وزراء الإيقاد والذي قضى بإتاحة الفرصة للدكتور مشار ليقيم في بلد اقرب الي الجنوب وخارج منطقة دول الإيقاد حيث قدم الوفد شرحاً للقرار. وأوضح للدكتور مشار ان الاجتماع أراد ان يستمع الى رؤيته واختياره للبلد الذي يفضّل ان يقيم فيه وفقاً للقرار .

من جانبه عبر دكتور مشار عن رغبته في أن يكون حراً في حركته واختياره دون قيد او شرط مفضلا الاستمرار في إقامته بجنوب افريقيا رغم عدم قدرته علي التحرك او التواصل انتظارا لحصوله علي قرار أفضل من المطروح.

هذا وسيقوم الوزراء برفع نتائج الاجتماع للمجلس الوزاري ولقادة دول الإيقاد في دورته القادمة.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء