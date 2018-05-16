ايداع قانون الخدمة المدنية الجديد منضدة البرلمان مطلع الشهر المقبل

الخرطوم 16-5-2018م (سونا) - قال خالد حسن وزير الدولة بوزارة العمل والإصلاح الإداري ان تخفيف حدة الفقر عبر التشغيل بقطاع التنمية الإجتماعية والثقافية حقق اعلى معدل انجاز بلغ (95%)، مؤكداً الإنتهاء من قانون الخدمة المدنية الجديد،مشيراً للمراحل المتقدمة التي وصلت اليها اعداد قانون العمل الجديد، وكشف عن ايداعه منضدة البرلمان في مطلع الشهر المقبل.

واضاف الوزير في بيانه الذي قدمه اليوم امام المجلس الوطني في جلسته برئاسة دكتورة بدرية سليمان عباس نائب رئيس المجلس الوطني حوسبة العاملين في الخدمة المدنية ، مشيرا للخطة الموضوعة للحوسبة، داعيا للاستفادة من خبرات الأجانب الموجودين بالسودان، مؤكداً اهتمام الوزارة بتعزيز دور السلامة والصحة المهنية.

وقال حسن ان الوزارة تعكف على وضع قانون خاص باستخدام السودانيين بالخارج ومراجعة قانون استخدام غير السودانيين للعام2001م. موضحا انه في ظل التحديات المتسارعة وتأثر سوق العمل بالمهددات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والذي ادى الى تغيرات بالغة على انماط الاستخدام وعلاقات العمل، مضيفاً أن الامر يتطلب ايجاد اطار مواكب لهذه المتغيرات.

واشار الى ان الوزارة قامت بتنظيم هجرة (39.775) عاملاً سودانيا للعمل بالخارج واستقدام (1.959)عاملاً اجنبيا للعمل بالسودان خلال النصف الثاني من العام الماضي.

ونادى أعضاء المجلس الوطني بضرورة توزيع الخدمة المدنية على مستوى القطر لإحداث توازن في المستوى المعيشي، داعين لعمل مسح القوى العاملة وضرورة ربط السجل الوظيفي بالرقم الوطني وأهمية قياس كفاءة الأداء بالمؤسسات، مجددين دعوتهم لعدم تجاوز قوانين العمل ووضع منهج لتقييم أداء المؤسسات وتحليلها.

