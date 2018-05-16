اللجنة المكلفة من البرلمان لدراسة خطاب رئيس مجلس الوزراء تناقش محور التنمية الاجتماعية

الخرطوم 16-5-2018 (سونا) - ناقشت اللجنة الطارئة المكلفة من المجلس الوطني بدراسة خطاب النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح الذي قدمه امام البرلمان خلال هذه الدورة برئاسة نائب رئيس المجلس الوطني دكتور أحمد محمد آدم التجاني ناقشت محور التنمية الاجتماعية والثقافية الذي ورد في الخطاب بحضور الفريق بكري و وزراء وزارات الضمان والتنمية الاجتماعية والارشاد والثقافة ووزراء الدولة بوزارات مجلس الوزراء ، التعليم العام والعالي والاتصالات.

ودعا التجاني الي ضرورة الاهتمام بموارد الدولة والموارد البشرية واهمية التركيز على التعليم والتنمية البشرية ومزيد من التخطيط والتعامل مع الفضايا بصدق، مؤكدا اهمية القطاع وقال "معول عليه لتحقيق التنمية".

ودعا اعضاء اللجنة لانشاء مفوضية تصب فيها جميع اموال العون تهدف لخروج مليون اسرة من دائرة الفقر الى الانتاج تحدد لها فترة زمنية والاسراع في وضع خطة اسعافية للنظر في معاش الناس واهمية وجود برامج توجه لدعم الصحة والتعليم حتى تستفيد منها شريحة الفقراء وضرورة اعادة التعاونيات لتخفيف اعباء المعيشة وربط التعليم بالتقنيات الحديثة وتمويل الانشطة الثقافية مشددين على زيادة الاهتمام بالمتاحف وتشجيع السياحة في البلاد وتوفير مطلوبات التنوع الايجابي والمجتمع المدني وعمليات التدريب وبناء القدرات وتوفير التمويل اللازم للمشروعات المنتجة بالولايات وتحفيز عودة الشباب للولايات .

وكشفت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي مشاعر الدولب عن سياسات للوزارة ترمي لدعم الشرائح الضعيفة يسمى نظام تدقيق المستهدفين ويتميز هذا النظام بتلقي الشكاوى ويستهدف الايتام والمعاقين والمرضى من الضعفاء، مؤكدة ان النظام يحتاج لإحكام التنسيق وانه معمول به في كثير من الدول الكبرى.

