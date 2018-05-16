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أخبار محلية - سياسية

مشاورات لإعلان كتلة احزاب البرنامج الوطني

التاريخ : 16-05-2018 - 09:18:00 مساءً
الخرطوم 16-5-2018 (سونا) - اعلن الأستاذ محمود عابدين المنسق العام لحركة اللجان الثورية عن مشاورات لإعلان كتلة أحزاب البرنامج الوطني خلال ايام .
وقال في تصريح صحفي إن المشاورات بين الأحزاب المؤسسة للكتلة شارفت على الانتهاء وتمت الموافقة على مشروع البرنامج الذي يتضمن تعديل قانون الانتخاب لتتمكن الكتل السياسية من دخول الانتخابات و المشاركة في وضع الدستور المقبل باستصحاب كافة المستجدات الايجابية و المشاركة بالرأي المباشر.
وقال ان الكتلة ستعقد مؤتمرا تأسيسيا بعد ثلاثة أشهر من الاعلان.
واشار عابدين الى أن البرنامج يتضمن تطوير أداء التجربة والمشاركة في كافة القضايا التي تخص الوطن والمواطنين ومنع تهميش الأحزاب السياسية وإضعافها واستبعادها عن المواقف الايجابية لاستقرار الوطن. الجدير بالذكر أن أحزاب الكتلة ترحب بالانضمام إليها.
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