رئيس الجمهورية يتلقى دعوة من أردوغان للمشاركة في القمة الاسلامية الطارئة

الخرطوم 16-5-2018(سونا) - تلقى رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ظهر اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قدم خلاله الدعوة له للمشاركة في القمة الطارئة لمنظمة التعاون الاسلامي المقرر عقدها مساء بعد غد الجمعة في اسطنبول.

وابلغ رئيس الجمهورية اردوغان موافقته علي المشاركة في القمة التي تبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الرافض لقرار الرئيس الامريكي نقل سفارة بلاده الى القدس المحتلة.

وقال الاستاذ حاتم حسن بخيت وزير الدولة برئاسة الجمهورية المدير العام لمكاتب رئيس الجمهورية إن الرئيس البشير سيتوجه إلى اسطنبول صباح الجمعة على رأس وفد يضم د. فضل عبد الله فضل وزير رئاسة الجمهورية بالإضافة لوزير الدولة برئاسة الجمهورية المدير العام لمكاتب الرئيس ، وسيسبق الوفد وزير الخارجية الى اسطنبول للمشاركة في القمة الطارئة علي مستوى وزراء الخارجية.

