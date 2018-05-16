الوزراء والولاة الجدد : سنعمل من اجل استقرار المواطن وامن الدولة

الخرطوم 16-5-2018م (سونا) - اعرب الوزراء ووزراء الدولة والولاة الذين تم تعيينهم في حكومة الوفاق الوطني بعد ادائهم القسم اليوم امام رئيس الجمهورية بالقصر الجمهوري عن التزامهم بتنفيذ توجيهات رئاسة الجمهورية وتعهدوا ببذل كل مافي وسعهم من اجل استقرار المواطن وامن الدولة .

وقال وزير الخارجية الدرديري محمد احمد ان الخارجية وزارة ذات تقاليد وضوابط منذ الاستقلال وتمثل ضمانة لاستدامة مصالح البلاد مشيرا الي ان قضايا الوزارة تتطلب التعاون والتنسيق بين كافة ادارات ومسؤلي الوزارة ودبلوماسييها.

واكد وزير النفط والغاز د. ازهري عبد القادر ان البلاد بها ما يكفي حاجتها من النفط وكل ماهو مطلوب العمل بجد وتناقم مع الجهات ذات الصلة لتجاوز الصعوبات التي قال انه يمكن معالجتها بنسبة 100% .

وابان وزير المعادن فريق شرطة محمد احمد علي ان وزارته ستركز علي الاهتمام بالمعدنين وقضاياهم والتنسيق مع الجهات الامنية لمكافحة تهريب الذهب خاصة في المناطق الحدودية ودول الجوار حتي تتحقق الفائدة المطلوبة من الذهب فيما يتعلق بدفع عجلة التنمية .

واشار والي الشمالية ياسر يوسف الي ان توجيهات رئيس الجمهورية للولاة تركزت علي تعزيز السلام الاجتماعي والتنمية والاستقرار ومعاش الانتاج والانتاجية وفقا لخصوصية كل ولاية.

ولفت والي وسط دارفور محمد احمد جاد السيد الى اهمية قضية العودة الطوعية واللاجئين والنازحين وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لهم عبر توفير وسائل الانتاج الضرورية للانتقال الى مرحلة التنمية .

وابان الوزير برئاسة مجلس الوزراء بروفيسور هاشم علي سالم ان وزارته ستعني باستكمال مسيرة الحوار الوطني ومخرجاته والعمل علي الحاق الكيانات السياسية والحركات المسلحة التي لم تلحق بالسلام الي عملية الحوار والإشراف على الدستور الدائم والاستعداد للانتخابات.

