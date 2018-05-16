بكري :قطاع التنمية الاجتماعية من اكثر القطاعات شراكة بين الحكومتين الاتحادية والولائية

الخرطوم 16-5-2018 (سونا) - قال الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء القومي خلال رده على مداولات اللجنة الطارئة المكلفة من المجلس الوطني بدراسة خطابه الذي قدمه امام البرلمان خلال هذه الدورة برئاسة الدكتور احمد محمد ادم التجاني نائب رئيس المجلس قال إن المداولات ركزت في اجتماعها اليوم على مراجعة السياسات الكلية لقطاع التنمية الاجتماعية والثقافية خاصة قضايا الحد من الفقر وزيادة الانتاج والانتاجية والمنهج التي اتخذته الوزارة المسمى بنظام التدقيق في المستهدفين.

واوضح ان الاجتماع تناول كيفية اشراك المجتمع المدني في هذ القضايا والاهتمام بآليات الضمان الاجتماعي والتوسع في مظلة التأمين الصحي مشيرا الى ان قطاع التنمية الاجتماعية من اكثر القطاعات شراكة بين الحكومتين الاتحادية والولائية مؤكدا بذل الدولة لقصارى الجهود لتمكين القطاع من تحقيق مطلوبات الرفاه والعيش للمواطن.

وطمأن بكري أن كل السياسات والارقام المرصوده في القطاع تسير في الاتجاه الصحيح ، وقال إن العمل في برنامج الحكومة الإلكترونية بدأ في مرحلته الثانية ووصل مرحلة متقدمة في المركز مؤكدا التزام الدولة القاطع بالتحول للحكومة الإلكترونية خدمة للمواطن مشيرا لدور الاتصالات في الاسهام في تحقيق الامن.

وقال إن المشهد الأمني للدولة وأجهزتها واضحة بفضل الاتصالات وذكر ان قضايا الاقتصاد في سلم الاولويات مؤكدا على الجهود المبذولة لحلحة جميع المشكلات التي تمس معاش الناس .



