رئيس الحكومة المغربية يشيد بمستوى العلاقات السودانية المغربية

الخرطوم 16-5-2018م (سونا) - أشاد رئيس الحكومة المغربية السيد سعد الدين العثماني لدى لقائه وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر الذي يزور مملكة المغرب هذه الأيام أشاد بمستوى علاقات الصداقه العريقة بين السودان والمغرب وأوجه التعاون الثنائي في العديد من المجالات.

وأوضح الأستاذ عثمان حسين عثمان نائب الأمين العام لمجلس الوزراء أن وزير رئاسة مجلس الوزراء السيد أحمد سعد عمر نوه الي أهمية أوجه التعاون التي ستعزز بالعديد من الاتفاقيات تغطي مختلف قطاعات التنميه الاقتصاديه والاجتماعية سيتم التوقيع عليها في أعمال اللجنة العليا المشتركة المتوقعة في شهر أكتوبر.

وأشار حسين الي ان الوزير اطلع رئيس الحكومه المغربية علي برنامج العمل التنفيذي بين البلدين لافتا الي ان رئيس الحكومة المغربية وجه باكمال إلاجراءات المتصلة بالبرنامج والتي توجت بتوقيع مذكرة تعاون بين البلدين في مجال البرنامج التنفيذي حيث وقع عن جانب السوداني السيد أحمد سعد عمر وعن الحكومة المغربية السيد محمد الحجوي الأمين لحكومة المغرب.

الى ذلك التقى وزير رئاسة مجلس الوزراء خلال زيارته الي المغرب مدير عام المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو .

وقال السفير كرار التهامي الأمين العام لجهاز تنظيم شوون السودانيين العاملين بالخارج أن اللقاء تناول أهمية المنظمة في دعم النشاط الثقافي والمجتمعي ونقل المعرفة في السودان.

وأبان السيد السفير كرار الي أنه تمت الموافقة على أن تكون جامعة المغتربين مسجلة ضمن جامعات المنظمة كما تم الاتفاق على أن تكون هناك مذكرة تفاهم بين جهاز المغتربين والمنظمة لتغطية نشاطات البحث العلمي والدراسات والعمل الثقافي وجامعة المغتربين.

