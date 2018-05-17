لجنة أمن ولاية كسلا تستقبل مديرها الجديد

كسلا 17 - 5 - 2018 م ( سونا ) - نظمت لجنة أمن ولاية كسلا اليوم إحتفالا بمناسبة وداع مدير جهاز الامن والمخابرات الوطني السابق اللواء امن الطريفي ابراهيم الخضر واستقبال المدير الجديد العميد امن علم الدين احمد مشي وذلك بحضور والي الولاية الاستاذ ادم جماع ادم وعدد من قيادات الولاية واعضاء لجنة الامن .

وحيا الوالي في الاحتفال جهود المحتفي به خلال فترة عمله بالولاية والتي ارسي خلالها شواهد من العمل الاجتماعي بصورة واضحة .

وقال الوالي ان التنقلات التي تتم على مستوى قيادات الجهاز تعتبر داعما لخدمة الوطن الذي يحتاج لكل فكر سعيا للامن وتكامل جوانبه مع الاجهزة التنفيذية والسياسية والخدمية .

واستعرض الوالي الادوار التي قامت بها لجنة امن الولاية والصفات الحميدة التي كانت يتمتع بها المحتفي به الي جانب عمله مما اكسبه احتراما وسط مجتمع الولاية مشيرا الي أن الولاية وعبر لجنة الامن استطاعت ان تكسر الحاجز الامني النفسي بينها والمجتمع الذي انعكس في امتداد التواصل علي كافة المناطق علاوة علي مشاركة عدد من الخيرين من ابناء الولاية ومساندتهم للعمل الاجتماعي بصورة كبيرة .

من جانبه اشار العميد علم الدين مشي الى علاقات العمل التي ربطت بينه والمحتفي به في عدد من المجالات الي جانب التعاون الكبير خلال فترة استلام مهام ادارة الجهاز بالولاية .

واعرب المحتفى به عن تقديره لكل من ساهم وشارك في احتفال التكريم الذي يؤكد مدي الانسجام والتعاون في طار عمل لجنة امن الولاية ومكوناتها والادبيات التي تم ارساؤها في نهج العمل الامني من خلال الاجتماعات الراتبة والطارئة لمتابعة الشان الامني .

وحيا دور والي الولاية في قيادته للشان الامني بالولاية بشكل منظم فضلا عن العمل الانساني والاجتماعي مشيدا بدور افراد الجهاز في محاربة الجرائم وفك طلاسم الجرائم والمندسين وسط المجتمعات الامنة