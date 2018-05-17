الصين تطلق أول صاروخ من تصميم شركة خاصة

بكين 17 - 5 - 2018 - (رويترز) - قالت وسائل الإعلام الرسمية بالصين إن بكين أطلقت يوم الخميس أول صاروخ تطوره شركة خاصة، وذلك من منصة إطلاق بشمال غرب البلاد في أحدث خطوة ضمن برنامجها الفضائي الطموح.

ومن ضمن قائمة أولويات الرئيس شي جين بينغ منذ تولى منصبه في 2012 أن تصبح الصين ”قوة فضائية عظمى“ وتهدف حكومته لإرسال محطة فضاء مأهولة دائمة في الفضاء بحلول عام 2022 تقريبا.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن إطلاق صاروخ (شتونغ-تشينغ ليانغ-جينانغ ستار) الذي طورته شركة (وان سبيس تكنولوجي) الخاصة ومقرها بكين هو أول صاروخ تطلقه شركة صينية غير حكومية إلى مداره بنجاح.

وأضافت الوكالة أن الصاروخ يستخدم تكنولوجيا موفرة للطاقة مثل الاتصالات اللاسلكية التي تخفف من وزنه ومن ثم تخفض تكلفة الوقود بنحو 30 في المئة.

تأسست شركة (وان سبيس) عام 2015 في مسعى حكومي لتعزيز رحلات الفضاء التجارية وتشجيع الشركات الخاصة على العمل في هذا القطاع.

وفي الأسبوع الماضي قال شو تشانغ مؤسس الشركة إن شركته تتوقع القيام بعشر مهام صاروخية في 2019، مضيفا ”أتمنى أن نصبح أحد أكبر مطلقي الأقمار الصغيرة في العالم“.

