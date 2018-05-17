الحكومة اليمنية تصدر قرارا بمنع حمل السلاح فى العاصمة المؤقتة عدن

عدن 17 - 5 - 2018 م(اليوم السابع - أ ش أ)- أصدرت الحكومة اليمنية، قراراً بمنع حمل السلاح فى العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن رئيس الحكومة اليمنى أحمد بن دغر وجه مذكرة عاجلة لوزير الداخلية، أن حكومته تتجه نحو دمج وتوحيد عمل الأجهزة الأمنية وتفعيل غرفة العمليات المشتركة لتسهيل تبادل المعلومة بين كافة الأجهزة الأمنية ومنع الجريمة قبل وقوعها.

وأشار رئيس الوزراء اليمنى إلى أن حكومته ستتخذ إجراءات حاسمة لضبط الأمن فى عدن والمحافظات القريبة منها، لضمان أمن وسلامة واستقرار المواطنين.

