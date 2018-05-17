الساعة الآن اليوم آخر تحديث 03:25:00 PM

أخبار العالم - اخبار عربية

هيئة فلسطينية تدعو للمشاركة في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة

التاريخ : 17-05-2018 - 11:58:00 صباحاً

غزة -17 - 5 -2018 - اليوم السابع - (أ ش أ)
دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار بغزة للمشاركة في الحشد الكبير الذي سينظم غدا الجمعة بعد صلاة العصر مباشرة والتي أطلقت عليها "جمعة الوفاء للشهداء والجرحى".
وقالت الهيئة في مقطع صوتي بثته اليوم الخميس، إن المواصلات ستكون مؤمنة ذهابا وإيابا، مشددة على أن حضور المواطنين سيكون تأكيدا على الثبات رغم كل المؤامرات.
ودعت الهيئة جماهير الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الجمعة المقبلة في مسيرات العودة، كما حثت على المشاركة في فعاليات مسيرة العودة كل يوم وفي أيام الجمعة، وصولا ليوم الخامس من يونيو.
وقالت الهيئة إن المحطة القادمة من مسيرة العودة يوم الخامس من يونيو باسم "مليونية القدس"، والذي يوافق ذكرى النكسة والاحتلال الإسرائيلي للضفة والقدس وقطاع غزة، داعية جميع الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم للمشاركة في المسيرات.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء