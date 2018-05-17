هيئة فلسطينية تدعو للمشاركة في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة



غزة -17 - 5 -2018 - اليوم السابع - (أ ش أ)

دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار بغزة للمشاركة في الحشد الكبير الذي سينظم غدا الجمعة بعد صلاة العصر مباشرة والتي أطلقت عليها "جمعة الوفاء للشهداء والجرحى".

وقالت الهيئة في مقطع صوتي بثته اليوم الخميس، إن المواصلات ستكون مؤمنة ذهابا وإيابا، مشددة على أن حضور المواطنين سيكون تأكيدا على الثبات رغم كل المؤامرات.

ودعت الهيئة جماهير الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الجمعة المقبلة في مسيرات العودة، كما حثت على المشاركة في فعاليات مسيرة العودة كل يوم وفي أيام الجمعة، وصولا ليوم الخامس من يونيو.

وقالت الهيئة إن المحطة القادمة من مسيرة العودة يوم الخامس من يونيو باسم "مليونية القدس"، والذي يوافق ذكرى النكسة والاحتلال الإسرائيلي للضفة والقدس وقطاع غزة، داعية جميع الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم للمشاركة في المسيرات.

