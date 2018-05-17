الجاز والسفير الروسي يبحثان تعزيز الحوار السياسي بين البلدين

الخرطوم 17-5-2018م(سونا)- بحث د. عوض الجاز نائب رئيس اللجنة العليا للإشراف على علاقات السودان مع دول البريكس والسفير الروسي بالخرطوم فلادمير جلتوف سبل تعزيز الحوار السياسي بين البلدين والتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية .

واوضح السفير الروسي في تصريحات صحفية عقب لقائه الجاز بمكتبه صباح اليوم ان اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك في اطار التعاون الثنائي وفي اطار دول البريكس التي تعتبر روسيا عضوا فاعلا فيها .

واكد السفير الروسي ان بلاده تولي اهتماما بالغا لتطوير علاقاتها مع الدول الصديقة بما يحقق المصالح والاهداف المشتركة .

واضاف ان اللقاء تناول تطوير التعاون في المجال العسكري مع السودان في اطار العلاقات المتطورة بين البلدين في كافة المجالات ، لافتا الى اهمية بذل المزيد من الجهود للوصول بالعلاقات الى اعلى مستوياتها .