تشريعي سنار يحيل تقرير أداء وزارة التخطيط العمراني إلى لجان مختصة

سنجة 17 - 5 - 2018 م ( سونا ) - أحال مجلس تشريعي ولاية سنار في جلسته برئاسة د. شرف الدين هجو المهدي رئيس المجلس اليوم تقريري أداء وزارتي التخطيط العمراني والمرافق العامة والشؤون الاجتماعية والدعوة للربع الأول من العام 2018م للجان المختصة لمزيد من التداول والنقاش وإعداد تقارير بشأنهما ورفعها للمجلس.

وأوضح رئيس المجلس د. شرف الدين المهدي أن التقارير جاءت شاملة وأنه تمت إحالتها للجان المختصة وإتاحة المزيد من الفرص للدراسة والتحليل والنقاش.

وأشار وزيرالتخطيط العمراني والمرافق العامة المهندس عبدالعظيم فضل الله إلى أن تقرير الربع الأول لوزارته شمل العديد من الأنشطة تمثلت في الطرق والجسور ومنشآت الصحة والتعليم ومياه الشرب ومشروعات الكهرباء إضافة لملامح الإسكان والتعمير.

فيما استعرض الأستاذ يوسف رمضان محمد الحسن وزير الشؤون الاجتماعية والدعوة تقرير أداء الربع الأول لوزارته مشيراً إلى أن إنجازاته تمحورت في الإرشاد والتوجيه والحج والعمرة والرعاية الاجتماعية فضلاً عن إنجازات مشروع شامل للأمان الاجتماعي في كل محاوره وديوان الزكاة والمرأة والأسرة وعدداً من الإدارات الأخرى .

