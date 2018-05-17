مجلس وزراء ولاية القضارف يقف على توزيع سلة الصائم

القضارف 17 - 5 - 2018 م ( سونا ) - وقف مجلس وزراء حكومة ولاية القضارف في جلسته الدورية اليوم برئاسة المهندس ميرغني صالح سيد أحمد والي الولاية على توزيع مائة ألف سلة صائم للمستفيدين عبر وزارة الرعاية الاجتماعية والإرشاد والمنظمات ،إضافة لتوزيع مائة ألف جوال سكر بواسطة وزارة المالية والاقتصاد على جميع محليات الولاية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية الأستاذ بشير حماد إبراهيم أن المجلس وقف على جهود بلدية القضارف لتوزيع الوقود للمركبات العامة وفق أسس وضوابط محددة لتخفيف الاختناقات كما وقف على قبول جميع الناجحين في نتيجة شهادة الأساس للمرحلة الثانوية والترتيبات الجارية لاستيعابهم بالمدارس واطلع المجلس على مخرجات اجتماع وزير التخطيط العمراني مع إحدى شركات التعدين المتعلق بتذليل العقبات وتسليمها مربع التعدين بصورة نهائية بجانب لقاء الوزير بوزارة الدولة بالموارد المائية والكهرباء والخاص بالخط الناقل لمياه القضارف حيث وقفت الجلسة على حملات تطعيم القطيع التي تنفذها وزارة الثروة الحيوانية فضلا عن مشاركة وزير الثقافة والشباب والرياضة في ورشة مخرجات المسح الميداني لتوثيق تراث النساء الرعويات بغرض تحسين سبل كسب العيش التي انعقدت بالخرطوم وتداول المجلس حول سن قانون الأحزمة الشجرية بالولاية كما ناقش عددا من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.

