جماع يتعهد بالاحتكام لمبدأ الشورى وقبول الآخر

كسلا 17 - 5 - 2018 م (سونا ) - تعهد والي ولاية كسلا الأستاذ آدم جماع رئيس المؤتمر الوطني بالولاية بالاحتكام لمبدأ الشورى وقبول الرأي الآخر.

جاء ذلك لدى مخاطبته لقاء النصرة والتأييد الذي نظمه مجلس أحزاب الوفاق الوطني بتجديد الثقة فيه.

وعبر الوالي عن تقديره لتدافع فعاليات وقطاعات مجتمع الولاية المختلفة ومشاركتها في الاحتفال داعيا الجميع لاستقبال شهر رمضان المعظم بالبشر والخير والتسامح بين الجميع.

ودعا الوالي الأحزاب السياسية عبر مجلس أحزاب الوفاق الوطني إلى التواثق حول الاهتمام بقضايا المواطن وحفظ أمن البلاد وتقديم الأفكار التي تخدم أهداف البلاد الاجتماعية والاقتصادية.

وقال الوالي إن السودان يمر بمرحلة مفصلية وإن مخرجات الحوار الوطني تنداح على ولايات البلاد، وأضاف همنا أن يصل السودان إلى مرافئ التقدم إلى جانب العمل على تقوية النسيج الاجتماعي فضلا أن يقوم العمل السياسي على التنافس بعيدا عن الجهوية أو القبلية

ووجه الوالي وزارة المالية ومعتمدي المحليات بالاهتمام بمتطلبات المواطن وتخفيف الأعباء المعيشية مشيدا بدور المرأة وماظلت تقدمه من مبادرات على مستوى الولاية.

من جانبه، أعرب رئيس المجلس التشريعي محمد طاهر سليمان بيتاي رئيس القطاع السياسي للمؤتمر الوطني عن شكره وتقديره لرئاسة الجمهورية في تجديد الثقة لوالي الولاية معلنا ترشيحهم لرئيس الجمهورية ووالي الولاية لدورة رئاسية وولائية ثانية مشيدا بالتماسك بين قوى الأحزاب السياسية وتفهمها ومشاركتها في كل قضايا الوطن مبينا أن تجديد الثقة في والي الولاية جاء نتاجا للأعمال الكبيرة التي قدمها لإنسان الولاية

من جانبه قال ممثل مجلس أحزاب الوفاق الوطني محمد أحمد أبوعمار إن تماسك القوى السياسية بالولاية يعود إلى دور والي الولاية ورئيس المجلس في التعامل مع كافة القوى السياسية على مسافة واحدة وأضاف " إننا في الأحزاب السياسية المشاركة في حكومة الوفاق الوطني نعتبر أن أي إنجاز في الولاية يعتبر إنجازا لكل الأحزاب السياسية لتحملها المسؤولية إيجابا وسلبا " .

وأكدت مصلحة عبد الله غانم ممثل المرأة وقوف المرأة مع كافة برامج حكومة الولاية وحيت رئاسة الجمهورية بتجديد الثقة في والي الولاية وذلك للخطوات الإيجابية التي قادها والي الولاية في المجالات المختلفة.













