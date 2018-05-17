عمر دهب يدعو إلى النأي عن كل ما من شأنه تعكير صفو السلم والأمن الذي تشهده منطقة أبيي

الخرطوم 17-5-2018 )سونا) - دعا السفير / عمر دهب فضل، مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة إلى ضرورة النأي عن كل من ما شأنه تعكير صفو السلم والأمن الذي تشهده منطقة أبيي، وشدد على محورية اتفاقية الترتيبات الإدارية والأمنية المؤقتة لمنطقة أبيي الموقعة في 20 يونيو 2011م باعتبارها الأساس لكل الترتيبات الخاصة بمنطقة أبيي بما فيها نشر اليونسفا.

وأوضح دهب في بيانه أمام جلسة مجلس الأمن المخصصة لاعتماد القرار الخاص بتمديد تفويض قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي اليونسفا أن الاتفاقية ستظل سارية المفعول لحين تحديد الوضع النهائي لمنطقة أبيي حسب المادة 41 منها، وتطرق للمادة (29) التي تربط أي تعديل في تفويض اليونسفا بموافقة حكومات السودان وجنوب السودان وإثيوبيا.

وجدّد سيادته التزام حكومة السودان بتنفيذ كافة الاتفاقيات الموقعة مع حكومة جنوب السودان ، وعلى رأسها بروتوكول أبيي ، واتفاقية يونيو 2011م ، واتفاقية التعاون ، داعياً حكومة جنوب السودان للانخراط البناء من أجل إنشاء المؤسسات المنصوص عليها في اتفاقية يونيو 2011م.

كما دعا سيادته لضرورة النظر لمسألة أبيي في الإطار الكلي كما للعلاقات بين السودان وجنوب السودان وتطورات الأوضاع الداخلية في البلدين، مؤكدا أن الاستقرار في منطقة أبيي وعلى طول الحدود بين السودان وجنوب السودان يقوم على دعامتين أساسيتين هما تنفيذ اتفاقية يونيو 2011م، وتنفيذ كافة الاتفاقات المضمنة في اتفاقية التعاون.

من ناحية أخرى أوضح السيد المندوب الدائم أن الرسالة المُشتركة لوزيري خارجية السودان وجنوب السودان لمجلس الأمن في سبتمبر 2017م كان مبعثها الوحيد هو المحافظة على حالة الاستقرار التي تشهدها منطقة أبيي

الجدير بالذكر أن مجلس الأمن اعتمد بالإجماع في هذه الجلسة قراره رقم 2416 الذي مدد به

تفويض اليونسفا لمدة ستة أشهر.



