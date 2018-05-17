مجلس الوزراء يجيز المصفوفة التكميلية للارتقاء بالإنتاج والصادرات السودانية

الخرطوم في 17-5-2018 (سونا)-

أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري، اليوم، برئاسة الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي، المصفوفة التكميلية للارتقاء بالإنتاج والصادرات السودانية في قطاعات التفط والاتصالات والثقافة، والتي قدمها مبارك الفاضل رئيس قطاع التنمية الاقتصادية.

وأوضح د.عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية أنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج الشركات الحكومية من النفط الخام خلال العام 2018 نحو 11مليون برميل ويزداد الرقم ليصل إلى 17.1 مليون برميل خلال العام 2020 ، فيما يبلغ إنتاج الشركات الأجنبية نحو 20 مليون برميل ليتجاوز العائد الكلي المليار دولار.

وقال إن مصفوفة قطاع الاتصالات تتضمن نموا مضطردا في الكوابل العالمية ومقسم الانترنيت وصناعة البرمجيات ليبلغ العائد نحو 75مليون جنيه خلال هذا العام ويرتفع إلى 250 مليون جنيه في العام القادم ليصل إلى 750 مليون جنيه في العام 2020 ، فيما يسهم قطاع الثقافة في جعل الاقتصاد هما شعبيا للمساهمة في تعزيز قيم العمل لتقليل نسب العطالة وسط الشباب وإعداد أجيال واعية اقتصاديا ومؤمنة بقيم الإنتاج.

ووجه مجلس الوزراء الوزارات المختصة بإعداد التشريعات المختلفة التي تضمنتها المصفوفة، وشكل لجنة عليا برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية لمتابعة تنفيذ المشروعات التي وردت في المصفوفة، ولجنة فنية أخرى للمتابعة الميدانية ولمعالجة الإشكالات التي قد تواجه التنفيذ.

إلى ذلك رحب مجلس الوزراء في مستهل الجلسة بالوزراء الجدد، مشيدا بالجهد والعطاء الذي قدمه الوزراء الذين ترجلوا خلال العام الأول من عمر حكومة الوفاق الوطني .

