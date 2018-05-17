مجلس الوزراء يجيز اتفاقيتين في مجال التعاون الثقافي مع قطر ولبنان

الخرطوم 17-5-2018 (سونا)- أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي، اتفاقية للتعاون الثقافي بين السودان ودولة قطر واتفاقية بين السودان ولبنان ، قدمهما الأستاذ الطيب حسن بدوي وزير الثقافة.

كما أجاز اتفاقية للتعاون الفني بين السودان وتونس قدمها د. الصادق الهادي المهدي وزير تنمية الموارد البشرية.

كذلك اطلع المجلس من خلال تقرير مصور على ملامح من إنجازات حكومة الوفاق الوطني خلال عام، قدمه الأستاذ جمال محمود وزير الدولة بمجلس الوزراء . ودعا مجلس الوزراء إلى استكمال ما تبقى من مطلوبات الحوار الوطني فيما تبقى من عمر هذه الحكومة الذي يمتد حتى العام 2020 .

