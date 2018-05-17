رئيس القضاء يشهد اعمال المنتدى القانوني الدولي الثامن بروسيا

الخرطوم 17-5-2018م (سونا) - شهد بروفيسور حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء والوفد المرافق له وبحضور السفير نادر يوسف الطيب سفير السودان لدى روسيا، انطلاق أعمال المنتدى القانوني الدولي الثامن المنعقد بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية، بدعوة من وزير العدل الروسي. وشهد المؤتمر مشاركة دولية واسعة من كافة أنحاء العالم.

وناقش المؤتمرون عدة موضوعات وأوراق عمل في اكثر من أربعين جلسة تداول تغطي موضوعات المؤتمر

وتعتبر هذه المشاركة الأولى للسودان في أعمال هذا المنتدى الدولي المهم الذي تنظمه وزارة العدل الروسية بالتضامن مع بعض الفعاليات الأخرى وعلى رأسها مؤسسة منتدى سانت بطرسبورغ للقانون الدولي .

ويهدف المؤتمر لإثراء الحوار القانوني الدولي وتعزيز التعاون الروسي مع شركائها الدوليين .

وقد جاءت مشاركة السلطة القضائية في السودان بوفد رفيع المستوى ترأسه حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء تعزيزاً لعلاقات التعاون القضائي بين السودان وروسيا ودعماً لاستراتيجية السلطة القضائية في السودان الرامية للتفاعل مع الأنظمة القضائية والعدلية على المحيط الإقليمي والدولي ، بما يسهم في قيادة وتشكيل وعي قضائي وقانوني دولي، يحقق سيادة حكم القانون .

