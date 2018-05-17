وزير الخارجية يستعرض أولويات العمل في المرحلة القادمة

الخرطوم 17-5-2018 (سونا) - إلتقي وزير الخارجية الدكتور الدرديري محمد أحمد اليوم بمقر الوزارة بحضور وزير الدولة السفير محمد عبدالله ادريس ووزير الدولة السيد أسامة فيصل ووكيل الوزارة السفير عبدالغني النعيم بالعاملين بمختلف فئاتهم ،

و أشاد سيادته بسير العمل برئاسة ديوان الوزارة والبعثات ،معرباً عن تقديره للجهود التي يبذلها العاملون والتي لمسها من واقع تجربته وخبرته العملية السابقة في السلك الدبلوماسي ، مستعرضاً أولويات العمل في المرحلة القادمة مجدداً ثقته في مواصلة جميع العاملين بذل أقصى جهد لخدمة وطنهم ورعاية مصالحه .

كما خاطب اللقاء السيد وزير الدولة اسامة فيصل معرباً عن تقديره العالي لجهود العاملين وسعادته بالعمل سوياً وبتنسيق كامل مع قيادة الوزارة ومختلف الإدارات والبعثات من اجل تحقيق اهداف وبرامج سياسة الدولة الخارجية.

