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السفير عبد المحمود: مواقف السودان ثابتة إزاء القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية

التاريخ : 17-05-2018 - 09:14:00 مساءً
القاهرة 17-5-2018 (سونا) -
أكد السفير عبد المحمود عبد الحليم مندوب السودان الدائم لدى جامعة الدول العربية سفير السودان لدى مصر مواقف السودان الثابتة إزاء القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية الأولى
واشار السفير عبد المحمود رئيس وفد السودان المشارك في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذى عقد بالقاهرة برئاسة عادل الجبير وزير الخارجية السعودى بشأن نقل الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها للقدس والمجازر التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين ، أشار فى كلمته إلى أن الإجراء الأمريكى انحياز للاحتلال واغتصاب اراضي الغير بقوة السلاح كما أنه مخالف لقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية التي تؤكد أن القدس إحدى قضايا الوضع النهائي التي يتوجب عدم المساس بها.
وقال إن الإجراء الأمريكى أغرى سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة فتكها بالأبرياء وسفك دماء الفلسطينيين. وطالب بأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتشكيل لجنة تحقيق دولية فى أحداث غزة الأخيرة.
وقد ترحم السفير عبد المحمود عبد الحليم على أرواح شهداء فلسطين، محييا صمود وتضحيات شعبها.

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