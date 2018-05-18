المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان تصدر بيانا حول القدس

الخرطوم 18-5-2018م (سونا) -أصدرت المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان بيانا حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قرارها بنقل سفارتها إلى القدس الشريف وفيما يلي تورد (سونا) نص البيان :-

ظلت المجموعة الوطنية لحقوق الانسان تراقب الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قرارها بنقل سفارتها من تل ابيب إلى القدس ، القرار الذي انتهك كافة القرارات الدولية المتعلقة بمدينة القدس وتبعيتها للأراضي الفلسطنينية .

ومنذ الرابع عشر من مايو 2018م وافتتاح السفارة الامريكية بمدينة القدس تفاقمت الأوضاع بصورة متسارعة وتجاوزت قوات الاحتلال الاسرائيلية كل التوقعات عندما قامت بقتل 55 مدنياً فلسطينياً بينهم 15 طفلاً وإصابة أكثر من ألفين ومائتي مدني آخر وذلك باستخدامها القوة المفرطة وكافة الوسائل القمعية بما فيها الرصاص الحي لفض التظاهرات السلمية للمدنيين الفلسطنيين في قطاع غزة بعيداً جداً عن مكان احتفال افتتاح السفارة الامريكية، منتهكة بذلك الحق في الحياة .

ان نقل السفارة الأمريكية لدى دولة الكيان الصهيوني من تل أبيب إلى القدس الفلسطينية يعد مخالفة لكافة القرارات الإقليمية والدولية المتعلقة بوضع مدينة القدس ويرسل رسالة خاطئة إلى دولة الكيان الصهيوني فأطلقت يدها في البطش والتقتيل واستخدام الرصاص الحي في مواجهة مدنيين عزل.

كما يعد القرار الأمريكى انتهاكا لحق الشعب الفلسطيني المؤمن عليه دولياً في إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس وقد شرعت سلطات الاحتلال فوراً في اتخاذ القرارات التي من شأنها تهويد مدينة القدس وعزل سكانها الأصليين بهدف جعلهم أقلية وذلك بإقامة المزيد من المستوطنات في سبيل تغيير التركيبة الديمغرافية للمدينة المقدسة فيما يعد أيضاً انتهاكاً وتغييراً لكل التراث الإسلامي بالمدينة والمسجل ضمن المنظمة الدولية تراثاً محمياً.

إن المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان إذ تهيب بالمجتمع الدولي الوقوف بصلابة ضد القرار الأمريكي ، وتدعو كذلك كافة الشعوب الحرة في العالم لمساندة الشعب الفلسطينى ودعم حقه في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.

تدين المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها القوات الإسرائلية المختلفة في حق المدنيين العزل في قطاع غزة وتشجب بأقوى العبارات القرار الأمريكي الجائر بنقل السفارة الأمريكية لدى دولة الكيان الصهيونى من تل ابيب إلى القدس الشريف وتطالب الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي باتخاذ الاجراءات المناسبة حيال هذه التصرفات.

