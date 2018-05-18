حكومة غرب كردفان ترتب لاستقبال الوالي الجديد الأسبوع القادم

الفولة 18-5-2018م(سونا)- ترأس الأستاذ عبدالعظيم أحمد رحمة الله؛ وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة والإسكان نائب والي غرب كردفان بقاعة مجلس الوزراء بأمانة الحكومة ؛ اليوم ؛ اجتماع اللجنة العليا لاستقبال والي غرب كردفان الجديد المهندس أحمد عجب الفيا محجوب، ووداع الدكتور ابوالقاسم الأمين بركة والي النيل الأبيض الوالي السابق للولاية منتصف الأسبوع القادم.

ووجه نائب الوالي بضرورة إحكام التنسيق من أجل إخراج المناسبة بالشكل الذي يشرف وجه الولاية مع المحتفى بهم والضيوف المرافقين لهم، كما طالب اللجان، التي تم تحديدها، بتوحيد الأداء ورفع تقاريرها يوم الأحد القادم لمناقشتها وإجازتها بشكلها النهائي.

وفي تصريح لـ(سونا) قال الأستاذ عبدالمنعم أحمد فضل المولى؛ الأمين العام لحكومة الولاية إنه تم تكوين ثلاث لجان للمناسبة، تمثلت في اللجنة المالية ولجنة الإعلام والبرامج، بالإضافة الى لجنة الاستقبال، وقال إن والي غرب كردفان سيستهل عمله في رئاسة الولاية بلقاء لجنة الأمن واجتماع مجلس الوزراء ولقاء الفعاليات السياسية بقاعة مجلس الولاية التشريعي.