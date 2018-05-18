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أخبار محلية - سياسية

رئيس الجمهورية يتوجه الى تركيا

التاريخ : 18-05-2018 - 11:30:00 صباحاً
الخرطوم 18-5-2018م(سونا)- توجه المشيرعمرالبشير رئيس الجمهورية صباح اليوم الى مدينة أسطنبول بجمهورية تركيا للمشاركة في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي، التي ستعقد على مستوى الرؤساء والملوك والأمراء وقادة الدول، مساء اليوم في اسطنبول، بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان .
وتهدف القمة لمناقشة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الرافض لقرار الرئيس الأمريكي نقل سفارة بلاده إلى مدينة القد س .
وكان فى وداع سيادته بمطار الخرطوم النائب الاول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكرى حسن صالح وعدد من الوزراء .
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