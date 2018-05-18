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انطلاق الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الإسلامية الطارئة في اسطنبول

التاريخ : 18-05-2018 - 12:00:00 مساءً
اسطنبول 18-5-2018م (الأناضول)- انطلق الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول، التي ستعقد في وقت لاحق اليوم لبحث التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
وافتتح الاجتماع بكلمة لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، وأعقبتها كلمة أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين.
وتأتي القمة استجابة لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء الماضي إلى عقد قمة استثنائية للمنظمة، ردا على استشهاد عشرات الفلسطينيين في مجزرة إسرائيلية دامية بقطاع غزة.
وارتكب الجيش الإسرائيلي، الاثنين والثلاثاء الماضيين، مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، استشهد فيها 62 فلسطينيًا وجرح 3188 آخرون بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، الذي تم الاثنين، ويحيون الذكرى الـ 70 لـ "النكبة".
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