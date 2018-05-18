وزير الداخلية الفرنسي يعلن إفشال محاولة اعتداء بعبوة ناسفة أو بمادة سامة

باريس 18-5-2018م (فرانس برس) - قال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب (الجمعة) إنه تم إفشال محاولة اعتداء جديدة بعبوة ناسفة أو بمادة سامة في فرنسا وتوقيف شقيقين من أصل مصري.

وأفاد كولومب في تصريح لشبكة "بي أف أم تي في" أن " شابين من أصل مصري كانا يستعدان لتنفيذ اعتداء بعبوة ناسفة أو بمادة الريسين السامة القوية جدا"، وذلك بعد أسبوع على اعتداء جهادي بالسكين أوقع قتيلا وخمسة جرحى في باريس.

وأضاف الوزير أنه "كانت بحوزتهما إرشادات حول كيفية صنع السم من مادة الريسين"، مضيفا أنهما كانا يتواصلان عبر تطبيق "تلغرام" المشفر. وقال مصدر قريب من التحقيق إن "التوقيف تم في الدائرة الأولى في باريس"، موضحا أن أحد الموقوفين "أقر بأنه نوى تنفيذ" عملية.

وتابع المصدر أن عملية التوقيف تمت في 11 مايو عشية الاعتداء بالسكين الذي نفذه جهادي فرنسي من أصل شيشاني يدعى حمزة عظيموف في حي الأوبرا بباريس وقتل فيه رجل وجرح خمسة. ومساء الخميس، وجهت السلطات إلى صديق للمهاجم يدعى عبد الحكيم أ(20 عاما) وهو فرنسي مولود في الشيشان تهمة "المشاركة في مؤامرة إجرامية إرهابية".

وأفشلت السلطات ما مجمله 51 محاولة اعتداء منذ يناير 2015، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء إدوار فيليب في أواخر مارس الماضي.

