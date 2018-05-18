السلطات المصرية تفتح استثنائيا معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة طوال شهر رمضان

القاهرة 18-5-2018م (فرانس برس) - أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فتح معبر رفح البري استثنائيا طوال شهر رمضان بين مصر وقطاع غزة حيث سقط نحو 62 قتيلا و3 آلاف جريح على الحدود مع إسرائيل هذا الأسبوع. وهذه هي المرة الأولى - منذ سنوات - التي تفتح فيها مصر المعبر لمدة شهر كامل.

وأعلن السيسي - على صفحته على فيس بوك ليل الخميس الجمعة - أن هذا القرار اتخذ "لتخفيف الأعباء" عن أهالي غزة.

وتغلق مصر المعبر؛ وهو المنفذ الوحيد الذي لا يمر عبر إسرائيل، لسكان القطاع والبالغ عددهم نحو مليوني نسمة، منذ عدة سنوات، وتفتحه استثنائيا للحالات الإنسانية على فترات متباعدة، فيما تفرض إسرائيل حصارا خانقا منذ عشر سنوات على القطاع.

ويأتي قرار فتح المعبر لمدة شهر كامل قبل ساعات من قمة لمنظمة التعاون الإسلامي تستضيفها إسطنبول .