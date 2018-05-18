رئيس الجمهورية يصل اسطنبول للمشاركة في القمة الإسلامية الطارئة

اسطنبول 18-5-2018- (سونا) - وصل رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير إلى اسطنبول في الرابعة من بعد ظهر اليوم بتوقيت تركيا الثالثة بتوقيت السودان للمشاركة في القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي حول القدس والأوضاع في فلسطين المحتلة .



ويضم الوفد المرافق لرئيس الجمهورية د. فضل عبد الله فضل وزير رئاسة الجمهورية والأستاذ حاتم حسن بخيت وزير الدولة برئاسة الجمهورية المدير العام لمكاتب رئيس الجمهورية وانضم للوفد في اسطنبول وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد.



ودعا الرئيس التركي طيب رجب أردوغان رئيس الدورة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي لعقد القمة الطارئة عقب المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد متظاهرين فلسطينيين في غزة و الذين كانوا يحتجون على افتتاح السفارة الأمريكية.



وبدأت القمة اعمالها صباح اليوم الجمعة على مستوى وزراء الخارجية. وستبدأ اعمالها على مستوى الرؤساء والملوك والأمراء ورؤساء الحكومات مساء اليوم.

