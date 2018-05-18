جهاز الأمن والمخابرات الوطني : المتهم عكاشة محمد أحمد قام بشنق نفسه منتحراً

الخرطوم في 18-5-2018م (سونا) - صرح مصدر مأذون من جهاز الأمن والمخابرات الوطني بأن المتهم عكاشة محمد أحمد والموقوف من ضمن آخرين في البلاغ رقم (169) بنيابة أمن الدولة تحت المواد (35) من قانون غسيل الأموال والمواد 26/21 من القانون الجنائي والمواد 5/9 من قانون التعامل بالنقد والمادة (57/أ) من القانون الجنائي تخريب الاقتصاد القومي ومواد أخرى من قوانين ذات صلة، والذي استجوب بواسطة النيابة، قد سجل اعترافا قضائيا كاملا حول التهم المنسوبة إليه إلا أنه وفي مساء الخميس الموافق 17/5 قام بشنق نفسه داخل حراسات الأمن .

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيث تم إبلاغ نيابة كوبر والتي بدورها وجهت الشرطة لمباشرة الإجراءات حيث قامت وحدة الأدلة الجنائية على الفور بزيارة مكان الحادث وتم تدوين بلاغ الوفاة بقسم شرطة بحري شرق (كوبر) بالرقم (735) ومن ثم إرسال الجثمان للمشرحة وبعد تمام عمليات التشريح تم تسليم الجثمان لذوي المتوفى.

