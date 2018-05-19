رئيس الجمهورية يبحث مع اردوغان العلاقات الثنائية وأجندة القمة الطارئة

اسطنبول 18-5-2018م (سونا) - بحث رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ونظيره التركي طيب رجب اردوغان - على هامش القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي - العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا المطروحة على جدول أعمال القمة.

وأكد الرئيسان على موقف بلديهما الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني ورفضهما لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس.

وناقش الرئيسان القضايا الثنائية؛ خاصة ما أسفرت عنه زيارة الرئيس التركي الأخيرة للسودان، وأكدا على ضرورة تنفيذ المشروعات المتفق عليها خاصة في مجال التنمية الزراعية.

واتفق الرئيسان على أهمية انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين في موعده المحدد قبيل نهاية العام الحالي.



هـــ . أ

