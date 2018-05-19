الساعة الآن اليوم آخر تحديث 08:08:00 PM

أخبار محلية - سياسية

مجلس أحزاب الوحدة الوطنية يدين الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

التاريخ : 19-05-2018 - 03:27:00 مساءً
الخرطوم في 19-5-2018 (سونا)- أدان مجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية الانتهاكات الإسرائلية في القدس والممارسات غير الإنسانية على الأبرياء .
وقرر المجلس تكوين لجنة من الأحزاب السياسية والحركات المشاركة في منظومته للتضامن والعمل مع المجموعات السودانية كافة لإسناد الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة على أرضه.
وطالب الأمين العام للمجلس عبود جابر في تصريح صحفي ، الأمم المتحدة ومجموعات حقوق الإنسان والدول التي تساند الحق الإنساني العالمي الوقوف ضد الانتهاكات الإسرائلية المسيئة لحقوق الإنسان التي تمارسها ضد الفلسطينين .
وجدد وقوف المجلس ودعمه للشعب الفلسطين والوقوف مع الحق ومنع سلب حقوق الفلسطينين التاريخية على أرضهم وعاصمتها القدس .
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء