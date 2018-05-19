مجلس أحزاب الوحدة الوطنية يدين الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

الخرطوم في 19-5-2018 (سونا)- أدان مجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية الانتهاكات الإسرائلية في القدس والممارسات غير الإنسانية على الأبرياء .

وقرر المجلس تكوين لجنة من الأحزاب السياسية والحركات المشاركة في منظومته للتضامن والعمل مع المجموعات السودانية كافة لإسناد الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة على أرضه.

وطالب الأمين العام للمجلس عبود جابر في تصريح صحفي ، الأمم المتحدة ومجموعات حقوق الإنسان والدول التي تساند الحق الإنساني العالمي الوقوف ضد الانتهاكات الإسرائلية المسيئة لحقوق الإنسان التي تمارسها ضد الفلسطينين .

وجدد وقوف المجلس ودعمه للشعب الفلسطين والوقوف مع الحق ومنع سلب حقوق الفلسطينين التاريخية على أرضهم وعاصمتها القدس .

