قوات الدعم السريع تضبط كميات من الأسلحة والذخائر بغرب دارفور

الجنينة 19-5-2018 م (سونا) - تمكنت قوات الدعم السريع بولاية غرب دارفور بحاضرتها الجنينة من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة.

وقال اللواء الركن عصام الدين صالح فضيل قائد ثاني قوات الدعم السريع - في تصريح لـ (سونا ) - إن قوات الدعم السريع بجانب مهامها القتالية استطاعت القبض على خلية إجرامية بحوزتها 13000 طلقة كلاشنكوف و 13000 طلقة قرنوف و13 صندوق ذخيرة دوشكا و165 دانة آربجي و 2 بندقية كلاشنكوف وعدد من المهمات العسكرية، بالإضافه الى مواد مهربة تتمثل فى 665 برميل وقود متنوع 550 جوال سكر و600 كرتونة كريمات و150 جركانة زيت، بالإضافة إلى عدد من كراتين الخمور المستوردة المختلفة ويأتي ذلك في إطار مكافحة التهريب.

من جانبه؛ ثمن الأستاذ محمد شرف الدين والي غرب دارفور بالإنابة؛ دور قوات الدعم السريع، مشيداً بالإنجازات والنجاحات التي حققتها في عملية الأمن والاستقرار بالولاية، فضلاً عن إنجاح عملية جمع السلاح والعربات غير المقننة، مؤكداً مضي الولاية في جمع السلاح حتى آخر سلاح في يد المواطنين.

