نائب رئيس الأركان المشتركة يثمن الادوار التي تضطلع بها الإدارة العامة للتوجيه والخدمات

الخرطوم 20 - 5 - 2018 م ( سونا ) - ثمن الفريق أول مراقب جوي ركن عصام الدين مبارك حبيب الله نائب رئيس الأركان المشتركة الأدوار التي تضطلع بها الإدارة العامة للتوجيه والخدمات في تنظيم فعاليات مهرجان القرآن الكريم وتحقيق أهدافه المرسومة بصورة مستمرة ومنتظمة .وقال إننا نشيد بهذه السنة الحميدة التي إنتهجتها القوات المسلحة منذ عقود.

وأشار إلي أن المهرجان يسهم في رفع الروح المعنوية لمنسوبي القوات المسلحة ويزيد إرتباطهم بالقرآن الكريم . وأضاف من تسلح بالقرآن يكفيه كل شيء .

جاء ذلك لدى تشريفه إنطلاقة فعاليات مهرجان القرآن الكريم في دورته السادسة والعشرين بمسجد القوات المسلحة مساء أمس بحضور الفريق د. عثمان محمد الأغبش يوسف مدير الإدارة العامة للتوجيه والخدمات وعدد من مديري الإدارات والمشاركين في منافسات المهرجان.

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان القرآن الكريم لمنسوبي القوات المسلحة إنطلق في مطلع الثمانينات من القرن الماضي في عهد الرئيس الراحل المشير جعفر محمد نميري وظل في تطور وازدهار مضطرد حتي توسعت المشاركة فيه حيث تبدأ المنافسات الفرعية علي مستوي القوات الرئيسة في شعبان ليتم التصعيد للمهرجان العام الذي تستمر فعالياته منذ بداية الشهر الكريم لتختتم في السابع عشر منه بالتزامن مع الإحتفال بغزوة بدر الكبري وبتشريف خادم القرآن رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة المشير عمر حسن أحمد البشير والذي يكرم الفائزين بالمركز الأول لجميع أفرع المنافسة من الضباط والرتب الأخري والتي تشمل القرآن كاملا، 25 جزءا، 20 جزءا، 15 جزءا، 10 أجزاء، 5 أجزاء ، 3 أجزاء وفرع القراءات الصحيحة باجانب لمنافسة العنصر النسائي.