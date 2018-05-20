رئيس مجلس تشريعي شمال كردفان يلتقي بوفد البنك الدولي ووزار ة المالية الإتحادية

الابيض20 -5- 2018 م(سونا )- التقى دكتور سليمان بلة على رئيس المجلس التشريعي بشمال كردفان اليوم بمكتبه وفدا من البنك الدولي ووزارة المالية الاتحادية .

ورحب رئيس المجلس بزيارة الوفد وقدم تنويرا حول المجلس ومكوناته .

وأشار بلة الى تناغم المجلس فى قراراته ونقاشه للخطط والتقارير كاشفا ان المجلس أصدر العديد من القوانين المهمة خلال دوراته السابقه والحاليه لافتا ان ابرز القوانين هو قانون الحكم المحلي الذي يؤطر للمشاركة الشعبية في الحكم .

ومن جانبه أوضح دكتور مكي ميرغني منسق مشروع تعزيز السياسات المالية بالمركز في تصريح /لسونا / ان زيارة الوفد للولاية تأتي للوقوف على التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات البنك الدولي بالولاية وتعزيز قدرات الولاية فى ادارة المال العام ومنع الفساد ونعزيز دور المجلس التشريعي في مجال

الرقابة والتشريع وتنفيذ حزمة من البرامج التدريبية للنواب .بالاضافه لمتابعة وتقييم العديد من المشروعات التى ينفذها البنك الدولي بالشراكة مع حكومة الولاية.