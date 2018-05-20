مساعد رئيس الجمهورية يطمئن على ترتيبات واستعدادات وزارة الزراعة للموسم الزراعي

الخرطوم 20-5-2018م (سونا)- اطمأن مساعد رئيس الجهمورية دكتور فيصل حسن ابراهيم على ترتيبات واستعدادات وزارة الزراعة والغابات للموسم الزراعي الحالي .

ووقف سيادته لدى لقائه اليوم وزير الزراعة والغابات بروفيسور عبد الله سليمان ، بحضور وزير الدولة بالزراعة الصادق فضل الله صباح الخير، على جهود الوزارة لضمان انسياب الوقود للموسم الزراعي

وبحث اللقاء تطوير الاقتصاد عبر زيادة الإنتاج والإنتاجية، وسبل انجاح الموسم الزراعي بالمناطق الزراعية في البلاد .

وقال وزير الزراعة والغابات فى تصريحات صحفية انه اطلع مساعد الرئيس على خطة زراعة محصول القطن باعتباره محصولا اقتصاديا مهما مشيرا فى هذا الصدد الى اهمية التنسيق مع حكومات الولايات والوزارات ذات الصلة لمقابلة مطلوبات حصاد القطن .

