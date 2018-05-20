اللجنة الفنية لقطاع التنمية الاقتصادية تناقش اتفاقاً في مجال التعاون الفني

الخرطوم 20-5-2018 (سونا)- ناقشت اللجنة الفنية لقطاع التنمية الاقتصادية في اجتماعها اليوم بمجلس الوزراء برئاسة منى إسماعيل أبوحراز وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاتفاق الإطاري في مجال التعاون الفني والاقتصادي بين السودان وجمهورية المجر في إطار تطوير العلاقات بين البلدين والدول الأوربية، والتي شملت مجالات اقتصادية متنوعة كالمعادن والطرق والصناعة والزراعة والطاقة والصحة تنفذ من خلال لجنة مشتركة بين البلدين تنبثق عنها لجان متخصصة.

وأوصت اللجنة الفنية للقطاع بتسريع المصادقة على الاتفاقية، إضافة إلى ضرورة إعداد البرامج التنفيذية للوزارات في اللجنة المشتركة لتنفيذ الاتفاقية.

كما ناقش الاجتماع مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين السودان والجمهورية التونسية تعزيزاً لأواصر الأخوة بين البلدين وهدفت إلى التعاون في التحول من الأنماط التقليدية للزراعة الحديثة وصناعة الأسمدة عبر استقطاب الخبرات وتبادل الزيارات والتنسيق بين البلدين إقليمياً ودولياً في الإنتاج الزراعي.

