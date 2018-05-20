والي الخرطوم يطلع علي تقرير وزارة التربية حول واقع التعليم والرؤي المستقبلية بالولاية

الخرطوم 20-5-2018 م (سونا) - رأس والي ولاية الخرطوم الفريق أول مهندس ركن عبدالرحيم محمد حسين ظهر اليوم الاجتماع الموسع الذي ضم وزراء المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك و الصحة و التربية والتعليم وجميع معتمدي المحليات وعدد من المختصين في شأن التعليم .

و ناقش اللقاء التقرير الذي أعدته وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم عن واقع التعليم في بالولاية والرؤى المستقبلية من أجل تحقيق المقاصد العظمى بجانب واقع الكتاب المدرسي ما له وما عليه و تمام المعلمين بالولاية والإجلاس والبيئة المدرسية .

واطلع الوالي على مستوى الجاهزية في مدراس الولاية البالغ عددها 1860 مدرسة من حيث المرافق الصحية والأسوار وطباعة الكتاب ، و أقر الوالي تعين معلمين جدد على مستوى الأساس والثانوي ووجه بالسير قدما نحو إكمال النقص في كل مناحي التعليم ورصد الميزانيات ليكون العام 2019-2018 عاما لبلوغ التمام.

وطالب الوالي باعداد ورقة عن التعليم الخاص في الولاية في ظل اتساع رقعة التعليم الخاص وزيادة الجهد الشعبي المتعلق برغبة المتصدقين في بناء المدارس وتوجيه ذلك الإحسان إلي مستحقيه وسد النقص والفراغ من خلال مساهمات الجهد الشعبي.

ووجه الوالي وزارة التربية والتعليم بتنظيم دورة مدرسية خاصة يتم التنافس فيها بين المحليات وتوظيف باحث اجتماعي في كل مدرسة وتكون له خصوصية الباحث الاجتماعي مفرغ فقط للقيام بدوره الإجتماعي التربوي والنفسي.

