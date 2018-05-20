الساعة الآن اليوم آخر تحديث 08:23:00 PM

أخبار محلية - سياسية

وزير الخارجية يتفقد العمل بإدارات ووحدات الوزارة

التاريخ : 20-05-2018 - 08:23:00 مساءً
الخرطوم 20-5-2018م (سونا) - واصل وزير الخارجية الدكتور الدرديري محمد أحمد اليوم تفقده العمل بإدارات ووحدات الوزارة حيث طاف يرافقه كل من وزير الدولة السفير محمد عبدالله ادريس ووكيل الوزارة السفير عبدالغني النعيم عدداً من الإدارات السياسية والفنية والتقي بمنسوبيها من الدبلوماسيين والإداريين.
ووقف الوزير علي سير العمل بإدارة التوثيق ، وتحدث إلي بعض العاملين وبعض جمهور المتعاملين حيث اطمأن علي سير وانسياب الخدمة بالصورة المطلوبة .
ويواصل الوزير لقاءاته مع بقية أطقم الإدارات الثنائية والسياسية بغرض الوقوف علي سير الأداء وتلمس أي عوائق أو نواقص حتي يتم معالجتها بالشكل المناسب الذي يعزز مناخ العمل الجماعي ويعمق من روح المسؤولية التضامنية التي صارت سمةً ملازمةً للعمل برئاسة ديوان الوزارة والبعثات.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء