وزير الخارجية يتفقد العمل بإدارات ووحدات الوزارة

الخرطوم 20-5-2018م (سونا) - واصل وزير الخارجية الدكتور الدرديري محمد أحمد اليوم تفقده العمل بإدارات ووحدات الوزارة حيث طاف يرافقه كل من وزير الدولة السفير محمد عبدالله ادريس ووكيل الوزارة السفير عبدالغني النعيم عدداً من الإدارات السياسية والفنية والتقي بمنسوبيها من الدبلوماسيين والإداريين.

ووقف الوزير علي سير العمل بإدارة التوثيق ، وتحدث إلي بعض العاملين وبعض جمهور المتعاملين حيث اطمأن علي سير وانسياب الخدمة بالصورة المطلوبة .

ويواصل الوزير لقاءاته مع بقية أطقم الإدارات الثنائية والسياسية بغرض الوقوف علي سير الأداء وتلمس أي عوائق أو نواقص حتي يتم معالجتها بالشكل المناسب الذي يعزز مناخ العمل الجماعي ويعمق من روح المسؤولية التضامنية التي صارت سمةً ملازمةً للعمل برئاسة ديوان الوزارة والبعثات.