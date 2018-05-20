حامد ممتاز يبحث مع والي جنوب كردفان قضايا السلام والتعايش السلمي بالولاية

الخرطوم 20-5-2018م "سونا" -

بحث وزير ديوان الحكم المحلي حامد ممتاز لدى لقائه بمكتبه اليوم والي جنوب كردفان اللواء احمد ابراهيم مفضل القضايا التي تهم الولاية علي رأسها الاصلاحات الاقتصادية والسلام والتعايش السلمي بالولاية.

وطالب الوزير بضرورة الاهتمام بالبنيات التحتية والمشاريع الزراعية وتخفيف حدة الفقر بالولاية ودعا لتوفير السلع الاساسية للمواطنين، وتعزيز السلام والتعايش السلمي لتحقيق التنمية بالولاية.

من جانبه اكد والي جنوب كردفان ان السلام والتعايش السلمي اولويات حكومته خلال الفترة المقبلة واعلن مساعيه لتوفير الامن وانفاذ المشروعات الاقتصادية بالولاية.