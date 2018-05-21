مسؤول: عاصفة مدارية تقتل 15 شخصا في أرض الصومال



بوصاصو (الصومال) -21 -5 -2018 - (رويترز) - لقي 15 شخصا على الأقل حتفهم في أرض الصومال بعد أمطار غزيرة نتجت عن العاصفة المدارية ساجار التي وصلت إلى منطقة القرن الأفريقي في مطلع الأسبوع.

وتقع أرض الصومال على الطرف الشمالي لشرق أفريقيا وتطل على خليج عدن

وقال عبد الرحمن أحمد علي حاكم منطقة أودال للصحفيين الأحد ”في الأربع والعشرين ساعة الماضية ان امطارا غزيرة قتلت 15 شخصا في منطقتي لوجايا وباكي“.

وأضاف ”حكومة أرض الصومال بدأت في تقديم خدمات الطوارئ للضحايا“.

وفي بلاد بنط وهي منطقة متمتعة بحكم شبه ذاتي في شمال شرق الصومال قال يوسف محمد واييس حاكم منطقة باري لرويترز أمس الأحد إن العواصف جرفت رجلين وسيارتهما من الوادي في مدينة بوصاصو.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن آلاف الناس تضرروا من الأمطار الغزيرة وتدمير البنية الأساسية بسبب العاصفة ساجار.

وقال المكتب في بيان ”تسبب الإعصار في تدهور الوضع الإنساني في الولايتين والمناطق المتنازع عليها التي تعرضت لموجات طويلة من الجفاف ترجع لعام 2015 مما يجعلها أكثر عرضة للفيضانات كنتيجة مباشرة للأمطار الغزيرة“.

وتتنازع أرض الصومال وبلاد بنط منطقة سول منذ أكثر من عشر سنوات.

