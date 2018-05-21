تشريعي محلية السوكي يؤدي القسم و يفتتح دورته الأولى

السوكي 21 -5 -2018م(سونا)- شهد الاستاذ محمد ضياء الدين مصطفى معتمد محلية السوكي اليوم الجلسه الافتتاحيه للمجلس التشريعي بالمحلية وامتدح الجهود المبذولة والأدوار التي تقوم بها المجالس في سن التشريعات واللوائح لخدمة المواطن .

وتناول بالشرح الوافي ما تقدمه المجالس من نصح ومشورة للجهاز التنفيذي لافتاً إلى الإنجازات والتنمية الكبيره التي تحققت خلال الفترة الماضية فضلا عن الخدمات التي تقدمها المحلية للمواطنين في مختلف المجالات، معرباً عن أمله ان يعمل الجهازين التنفيذي والتشريعي في تناغم وتنسيق من اجل إنسان المحلية متمنيا للمجلس التوفيق في أداء مهامه.

فيما اكد الأستاذ الطيب أبو نار رئيس المجلس التشريعي الاهتمام والتفاعل تجاه المرحلة المقبلة والعمل وفق مخرجات الحوار الوطني الذي ارتضته القوى السياسية لتوحيد الجهود الرسمية والشعبية والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التنمية وتقديم الخدمات من أجل رفاهية مواطني المحلية وتعزيز دور الجهاز التنفيذي ومراقبة الأداء بوجه عام.

وكان رئيس واعضاء المجلس قد ادوا القسم امام قاضي المحكمة العليا للمحلية قبيل انطلاقة الجلسة الافتتاحية التي حضرها الاستاذ خالد محمد احمد المديرللتنفيذي والمستشار القانوني وقاضي المحكمة العليا وعدد من ممثلى الأحزاب والقيادات وأعضاء المجلس التشريعي الولائي .