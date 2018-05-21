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أخبار محلية - سياسية

والي الشمالية الجديد يصل حاضرة الولاية

التاريخ : 21-05-2018 - 01:33:00 مساءً
دنقلا 21-5-2018م(سونا)- وصل الى حاضرة الولاية الشمالية مدينة دنقلا الأستاذ ياسر يوسف ابراهيم والي الولاية الشمالية الجديد.
وقد حظي سيادته عند وصوله مطار دنقلا الدولي باستقبال رسمي وشعبي كبير كان في مقدمتهم والي الولاية الشمالية بالانابة الاستاذ عثمان سليمان فضل الله .
وعقب مراسم الإستقبال توجه والي الشمالية الجديد الأستاذ ياسر يوسف لمخاطبة اللقاء الجامع بمواطني وقيادات وفعاليات الولاية لتتم بعدها عمليات التسليم والتسلم بينه والوالي السابق المهندس علي العوض محمد موسي وذلك خلال جلسة مجلس وزراء حكومة الولاية الشمالية برئاسة الأستاذ ياسر يوسف .
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