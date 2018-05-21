مجلس وزراء النيل الازرق يجيز تقرير أداء وزارة الثقافة والإعلام للربع الأول للعام 2018م

الدمازين 21-5-2018م ( سونا )- تسلمت وزارة الثقافة والإعلام والسياحة بولاية النيل الأزرق اليوم من مجلس الوزراء بالولاية قرار إجازة تقرير اداء الوزارة للربع الأول من العام الحالي 2018م.

وقال المهندس عبدالمنعم محمد ابوالقاسم وزير الثقافة والاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح /لسونا/ إن المجلس اشاد بالتقرير ووجه بالإستمرار في دعم برامج بناء قدرات الكوادر الإعلامية في مجال الدورات المتقدمة.

وأوضح ان التقرير اشاد باداء مكتب /سونا/ بالنيل الأزرق لتميزه وتفرده في تغطية برامج ومشروعات وانشطة الولاية كافة.

وابان ان التقرير امن على دعم شرطة حماية الاثار والسياحة بالولاية لحماية المواقع الاثرية بالولاية والمحافظة عليها من التعديات.

وأضاف أن المجلس اكد ضرورة إعداد خطة لتنظيم مهرجان الثقافة والسياحة الاول بالولاية للاستفادة من مكونات الثقافة التي تمتاز بها الولاية وتشجيع قيام السياحة النيلية لافتاً إلى أن المجلس اوصى بوضع الترتيبات اللازمة لإعداد خرط توضيحية للمواقع الاثرية والسياحية بالولاية وإحكام التنسيق مع جامعة النيل الأزرق لتفعيل البحوث العلمية في مجال الثقافة والآثار والتنسيق مع وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم لتنفيذ الأنشطة ذات الصلة.