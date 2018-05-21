تشريعي النيل الأزرق يجيز خطة وتقرير أداء وزارة التربية للربع الأخير من العام 2017

ألدمازين 21-5-2018 (سونا)- أجاز مجلس تشريعي النيل ألازرق في جلسته بمقره اليوم برئاسة الاستاذ سراج حمد عطا المنان رئيس المجلس تقرير أداء وزارة التربية والتعليم للربع الاخير من العام 2017 م وخطة الوزارة للعام 2018،بعد مناقشة ثرة للخطة والاداء .

وقد دفع المجلس بعدد من التوصيات أهمها دعوته الي ضرورة الاهتمام بالتعليم قبل المدرسي والتأكيد علي أهمية التدريب والتأهيل للمعلمين بجميع المراحل.

وطالب وزارة التربية بمضاعفة الجهود لتوفير كتاب المنهج الجديد واوصى بعقد مؤتمر تفاكري ودراسات وافية حول عزوف طلاب المراحل الثانوية بالولاية عن المساق العلمي ووضع الحلول الناجعة قبل بدء العام الجديد.

وشدد على تكثيف الاهتمام بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة ووضع خطة لأستيعاب العائدين من النزوح.

واكد الضيف عيسي عليو وزير التربية والتعليم بالولاية اهتمام وسعي وزارته لتحقيق وتنفيذ العديد من المشاريع والأنشطة التي تهدف الي انتشار التعليم في أرجاء الولاية كافة وزيادة جودة الخدمات ومواكبة النمط العالمي للتعليم والسعي نحو التغطية الشاملة.

وأضاف أن وزارته ترمي الي إيجاد مواعين إضافية للتمويل بالإضافة للدعم المقدر من المنظمات.

وفي سياق آخر أودع ألاستاذ كمال الدين خلف الله وزير الزراعة والثروة الحيوانية منضدة المجلس مشروع قانون صندوق الأحزمة والمصدات الشجرية وتنمية الصمغ العربي بولاية النيل الازرق للعام 2018.

وأودع الباشمهندس عبد المنعم محمد أبو القاسم وزير الثقافة والاعلام منضدة المجلس تقرير أداء وزارته للربع الاول لهذا العام .

و أحال المجلس مشروع القانون والاداء للجان المختصة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.

